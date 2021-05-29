Gazeteci Gökhan Dinç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fikret Engin'in yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bunun üzerine Dinç'in hayatı merak konusu oldu. Bizlerde en çok araştırılan Fikret Engin kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? sorularına yanıt verdik.

FİKRET ENGİN KİMDİR? NERELİ?

Fikret Engin, 1973 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Bursa’da bir akrabasının tekstil mağazasında çalışırken AS TV idarecileri tarafından keşfedildi. Daha sonra ise uzun yıllar Bursa AS TV’de programlar yapmıştır.Öte yandan birçok radyo programında sunucu olarak görev almıştır. Uzun yıllardır İstanbul'da ikamet eden Engin'in Küçükçemece'de yaşadığı ifade ediliyor.

ATV, Star TV, Teleon TV'nin yanı sıra radyo Super FM'de çalıştı. Kendisinin tanınmasını sağlayan program ise TV8’de ekranlara gelen Bay Tahmin olmuştur.

FİKRET ENGİN KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? HASTALIĞI NEYDİ?

Fikret Engin, şeker hastalığı ile mücadele ediyordu. Engin hakkında konuşan Sporlig Genel Yayın Yönetmeni Selahattin Erkekli, ” TV 8 spor servisinde beraber vakit harcadığımız ve Bay Tahmin programıyla bilinen dostum Fikret Engin’in şeker komasına girdiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Arkadaşıma Allah’tan şifa diliyorum. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur, dualarım onunla…” ifadelerini kullandığı bir mesaj yayımlamıştı.

Fikret Engin, şeker koması geçirmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede 48 yaşında hayatını kaybetti.