Fikret Orman'dan flaş Şenol Güneş açıklaması! "Beşiktaş iyi yoldayken, daha maç başlamamış..."

Fikret Orman'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in milli takıma gideceği ile ilgili iddialara yanıt verdi.

Dah evvel de anlattım. Bursaspor'dan geldi. Bursaspor'da sözleşmesi bitti, bittiği gün lig bitene kadar Şenol hoca ile hiçbir görüşmemiz olmadı. Sözleşmesi bitince oturup konuştuk.. Şu anda milli takımın başında bir hoca var. Beşiktaş'ı 100. yılında şampiyon yapmış Lucescu var. Çok da saygı duyuyoruz kendisine. Bizim hocamız da sahada Beşiktaş'ın başında. Şu anda bunları konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Beşiktaş maç kazanmış, doğru bir yoldayken Şenol hoca orya gitti, buraya geldi. Bunların konuşulmasını şık da bulmuyorum. Şenol hocanın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Benim de başkan olarak mayıs ayında kongrem var. Beşiktaş'ın durumu mali açıdan belli. Sezon sonunda Türkiye'deki kulüplerin ne kadar dağılacağı ayrı bir soru işareti.

Şu anda Beşiktaş lige konsantre ve onunla uğraşmak durumunda. Milli takımın bir hocası var. Lucescu ayrılır, Şenol hoca oraya gitmek ister... Bunlar olabilecek şeyler. Sezon sonuna kadar da Şenol hoca milli takımı çalıştırmak isteyebilir. Bunlar dünyada olan şeyler. Şu anda böyle bir durum yok. Olabilir mi olabilir. Hocamız da söylüyor, ben kontratlı hocasıyım bu kulübün diye. Biz Şenol hoca ile birbirimizi çok severiz. Hoca kulübünün başında, sezon sonuna kadar da sözleşmesi var.

Beşiktaş'ın hocasını gönderme niyeti de yok. Tümer'i de dinledim. Ne var ki Beşiktaş hocasını göndermek istesin? Hocamız da ben görevimin başındayım, gittiğim bir yer yok diyor. Ben de aynısını düşünüyorum. Biz durumumuzu sezon sonu ortaya koyarız. Hoca mali şartları kabul etmez, onu kendi bilir. Hoca bir dünya kulübüne de gidebilir. Böyle bir kaliteye sahip bir hoca. Sezon sonunda hocamız kalmak isterse, biz de onunla oturup konuşuruz. Başkan seçilirsem elbette bunlar geçerli. Beşiktaş'ın boş gündemlerle kaybedecek vakti yok, işimize konsantre olmamız lazım.

Neden Beşiktaş ile 2019'a kadar sözleşme yapmıştık? Seçim var diye. Ben hoca ile birlikte basın toplantısı yaptım, böyle bir durum yok diye. Aynı şeyi söylemekten gerçekten bıktım. Hocamızın milli takım hocası olması, Lucescu giderse normal bir şey. 4 senedir Beşiktaş'ta hocalık yaptı. Milli takımda yeni heyecan yaşamak istiyorum derse bu normal bir şey.