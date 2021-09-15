Fiks Menü ne demek, TDK'ya göre Fiks Menü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fiks menü ne demek? Fiks menü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fiks menü kelimesi. Peki fiks menü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fiks menü nedir, fiks menü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Fiks menü kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Fiks menü kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

FİKS MENÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fiks menü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Fiks menü kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ye göre fiks menü kelimesi anlamı şu şekildedir:

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