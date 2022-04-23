Filato ne demek, TDK'ya göre Filato kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Filato ne demek? Filato TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi filato kelimesi. Peki filato ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre filato nedir, filato kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FİLATO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Filato kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Filato kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre filato kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çeşitli ağaç kaplamalarından elde edilen, tek veya çok renkli, dar ve uzun şeritler biçimdeki bir kaplama türü



FİLATO CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sedef şekilleri birbirinden ayıracak olan gümüş filatoyu tezgâhın üzerine bıraktı, gülümsedi.

