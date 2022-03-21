Fildişi Rengi ne demek, TDK'ya göre Fildişi Rengi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fildişi rengi ne demek? Fildişi rengi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fildişi rengi kelimesi. Peki fildişi rengi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fildişi rengi nedir, fildişi rengi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FİLDİŞİ RENGİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fildişi rengi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre fildişi rengi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Fildişi

