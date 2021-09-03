Filenin sultanları rakibi kim oldu? | İtalya- Hollanda voleybol maçını kim kazandı? A Milli Kadın Voleybol Takımının, Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçındaki rakibi belli oldu. Bu kapsamda Filenin sultanları rakibi kim oldu? |İtalya- Hollanda voleybol maçını kim kazandı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

A Milli Kadın Voleybol Takımının yarı finaldeki rakibi belli oldu. Peki Filenin sultanları rakibi kim oldu? | İtalya- Hollanda voleybol maçını kim kazandı? İşte ayrıntılar... FİLENİN SULTANLARI RAKİBİ KİM OLDU? 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final mücadelesinde İtalya'ya 3-1 kaybeden Hollanda, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın rakibi oldu. İTALYA- HOLLANDA VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI? EuroVolley 2021'de Sırbistan'la deplasmanda karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, 3-1'lik mağlubiyetle yarı finalde kaybeden taraf oldu. Takımımız, Hollanda-İtalya maçında kaybeden Hollanda'ya karşı yarın final maçı öncesinde üçüncülük için sahada olacak. filenin sultanlarıVoleybolavrupa şampiyonasıceveurovolley