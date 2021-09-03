SON DAKİKA! Bakan Koca müjdeyi paylaştı! "Şelaleler şehrinden yeni beklentilerimiz var" diyerek güzel haberi duyurduKahvehane önünde otururken silahlı saldırının kurbanı oldu!Filenin sultanları rakibi kim oldu? | İtalya- Hollanda voleybol maçını kim kazandı?11 Eylül saldırılarının sırları ortaya çıkıyor! Joe Biden düğmeye bastı!Osman Büyükşen'den duygu dolu paylaşım: "Kiminin başında sararır otlar"THY'den 6 Eylül için PCR uyarısı: İç hat uçuşlarında başlıyor!Mili Eğitim Bakanı istihdam müjdesi verdi: MEB 260 Fizyoterapist alacak!6 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Eylül Pazartesi marmaray, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi 2021?İBB duyurdu: İstanbul'da 6 Eylül'de toplu ulaşım ücretsiz olacak!Faciadan döndü! Seyir halindeki otomobili bir anda alev topuna dönüştü
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. VOLEYBOL
  4. Filenin sultanları rakibi kim oldu? | İtalya- Hollanda voleybol maçını kim kazandı?

Filenin sultanları rakibi kim oldu? | İtalya- Hollanda voleybol maçını kim kazandı?

A Milli Kadın Voleybol Takımının, Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçındaki rakibi belli oldu. Bu kapsamda Filenin sultanları rakibi kim oldu? |İtalya- Hollanda voleybol maçını kim kazandı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

Filenin sultanları rakibi kim oldu? | İtalya- Hollanda voleybol maçını kim kazandı?

A Milli Kadın Voleybol Takımının yarı finaldeki rakibi belli oldu. Peki Filenin sultanları rakibi kim oldu? | İtalya- Hollanda voleybol maçını kim kazandı? İşte ayrıntılar...

613251cd66a97c32a75b44ee.jpg

FİLENİN SULTANLARI RAKİBİ KİM OLDU?

2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final mücadelesinde İtalya'ya 3-1 kaybeden Hollanda, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın rakibi oldu.

İTALYA- HOLLANDA VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

EuroVolley 2021'de Sırbistan'la deplasmanda karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, 3-1'lik mağlubiyetle yarı finalde kaybeden taraf oldu. Takımımız, Hollanda-İtalya maçında kaybeden Hollanda'ya karşı yarın final maçı öncesinde üçüncülük için sahada olacak.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
2
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT