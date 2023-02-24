Filip Angelov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Angelov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Angelov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Angelov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Angelov 19 Eylül 2000 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Филип Ангелов Ангелов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Angelov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Angelov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportist Svoge futbol takımında oynamaktadır. Sportist Svoge takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Angelov'nin Sportist Svoge ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Angelov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Angelov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Angelov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Angelov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Lokomotiv GO

1 Temmuz 2020 yılında CSKA 1948

11 Şubat 2021 yılında Slavia Sofia

3 Ağustos 2021 yılında Marek Dupnitsa

31 Aralık 2021 yılında Slavia Sofia

1 Şubat 2022 yılında S. Simitli

31 Mayıs 2022 yılında Slavia Sofia

1 Temmuz 2022 yılında Sportist Svoge

Filip Angelov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Angelov şuan Sportist Svoge takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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