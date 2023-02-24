Filip Dragoner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Dragoner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Dragoner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Dragoner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Filip Dragoner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Dragoner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Dragoner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Dragoner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Dragoner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Dragoner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Dragoner 12 Mart 1998 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Dragóner Dávid Filip şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Dragoner Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Dragoner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ajka futbol takımında oynamaktadır. FC Ajka takımına 12 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Filip Dragoner'nin FC Ajka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Dragoner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Dragoner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Filip Dragoner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Dragoner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Ferencváros U17

1 Ocak 2015 yılında Ferencváros U19

15 Temmuz 2015 yılında Ferencváros II

25 Temmuz 2016 yılında Nyíregyháza

30 Haziran 2017 yılında Ferencváros II

1 Temmuz 2017 yılında Nyíregyháza

30 Ocak 2019 yılında Mezőkövesd

31 Ağustos 2019 yılında Szeged

12 Şubat 2020 yılında Mezőkövesd

4 Ağustos 2020 yılında Zalaegerszeg

25 Ocak 2021 yılında Haladás

12 Ağustos 2021 yılında FC Ajka

Filip Dragoner kimdir

Filip Dragoner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Dragoner şuan FC Ajka takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Filip Dragoner nereli

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