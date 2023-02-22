Filip Gedeon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Gedeon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Gedeon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Gedeon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Filip Gedeon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Gedeon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Gedeon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Gedeon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Gedeon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Gedeon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Gedeon 1 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur.  Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Filip Gedeon şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Gedeon Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Praha B futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Praha B takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Filip Gedeon'nin AC Sparta Praha B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Gedeon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Gedeon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Filip Gedeon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Gedeon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2018 yılında Sparta Prag U17

1 Temmuz 2019 yılında Sparta Prag U19

1 Ocak 2021 yılında Sparta Praha B

15 Şubat 2021 yılında FC Chomutov

31 Aralık 2021 yılında Sparta Praha B

10 Ocak 2022 yılında Usti nad Labem

30 Haziran 2022 yılında Sparta Praha B

Filip Gedeon kimdir

Filip Gedeon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Gedeon şuan AC Sparta Praha B takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Chomutov (2008 - 2013)
FK Baník Most (2013 - 2016)
FK Teplice (2016 - 2018)
AC Sparta Praha (2018 - 2020)

Filip Gedeon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U16 takımında 6 numaralı formasıyla 9 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Filip Gedeon nereli

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