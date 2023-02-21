Filip Jicha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Jicha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Jicha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Jicha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Jicha 9 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Filip Jícha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Jicha Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profisportovni yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Vyskov futbol takımında oynamaktadır. MFK Vyskov takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Jicha'nin MFK Vyskov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Jicha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Jicha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Jicha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Jicha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mart 2012 yılında Humpolec Jgd

15 Ağustos 2014 yılında Havlickuv Brod

28 Temmuz 2015 yılında FC Zdar nad Sazavou

20 Temmuz 2017 yılında 1.SK Prostejov

20 Şubat 2019 yılında HS Kromeriz

16 Temmuz 2019 yılında 1.SC Znojmo

7 Ağustos 2020 yılında Uhersky Brod

4 Temmuz 2022 yılında MFK Vyskov

Filip Jicha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Jicha şuan MFK Vyskov takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Vysočina Jihlava (2004 - 2012)FK Humpolec (2012 - 2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.