Filip Jovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Jovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Jovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Jovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Jovic 6 Ağustos 1997 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Филип Јовић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Jovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Jovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Proodeftiki Neolea futbol takımında oynamaktadır. Proodeftiki Neolea takımına 3 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Jovic'nin Proodeftiki Neolea ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Jovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Jovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Filip Jovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Jovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Teleoptik

30 Haziran 2017 yılında Partizan

1 Temmuz 2017 yılında Teleoptik

1 Temmuz 2018 yılında Napredak

1 Eylül 2019 yılında Novi Pazar

14 Ocak 2020 yılında Radnik

13 Mart 2021 yılında Rukh

1 Mart 2022 yılında Kulüpsüz

3 Eylül 2022 yılında Proodeftiki

Filip Jovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Jovic şuan Proodeftiki Neolea takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.