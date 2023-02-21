Filip Kubala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Kubala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Kubala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Kubala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Kubala 2 Eylül 1999 tarihinde Třinec şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Kubala Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RBR SportConsult a.s. yapmaktadır. Filip Kubala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hradec Kralove futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Kubala'nin FC Hradec Kralove ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Filip Kubala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Kubala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Kubala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Kubala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Slovacko

20 Şubat 2019 yılında Viktoria Zizkov

30 Haziran 2019 yılında Slovacko

10 Temmuz 2019 yılında Fotbal Trinec

31 Aralık 2019 yılında Slovacko

12 Şubat 2020 yılında Karvina

30 Haziran 2020 yılında Slovacko

19 Temmuz 2021 yılında Hradec Kralove

30 Haziran 2022 yılında Slovacko

1 Temmuz 2022 yılında Hradec Kralove

Filip Kubala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Kubala şuan FC Hradec Kralove takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Kubala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Smilovice (2006 - 2007)FK Fotbal Třinec (2007 - 2011)FC Baník Ostrava (2011 - 2012)FK Fotbal Třinec (2012 - 2013)1.FC Slovácko (2013 - 2015)

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 13 numaralı formasıyla 4 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U16 takımında 13 numaralı formasıyla 16 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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