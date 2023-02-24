Filip Lukovac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Lukovac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Lukovac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Lukovac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Lukovac {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Lukovac Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Podgorica futbol takımında oynamaktadır. FK Podgorica takımına - tarihinde katılmıştır. Filip Lukovac'nin FK Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Lukovac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Lukovac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Lukovac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Lukovac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Lukovac şuan FK Podgorica takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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