Filip Marecek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Marecek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Marecek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Filip Marecek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Filip Marecek 6 Aralık 2005 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Filip Mareček şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Filip Marecek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Marecek'nin FC Trinity Zlin U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Filip Marecek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Filip Marecek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
25 Şubat 2022 yılında FC Zlin U17
1 Temmuz 2022 yılında FC Zlin U19
Filip Marecek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Filip Marecek şuan FC Trinity Zlin U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SK Horní Suchá (2012 - 2016)
MFK Karviná (2016 - 2022)
FC Trinity Zlín (2022 - )
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