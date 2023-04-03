Filip Marecek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Marecek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Filip Marecek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Marecek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.