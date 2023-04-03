Filip Markanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Markanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Markanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Filip Markanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Filip Markanovic 13 Ocak 2005 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Filip Markanović şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Filip Markanovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Lokomotiva Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Markanovic'nin NK Lokomotiva Zagreb U19 ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Filip Markanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Filip Markanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Lokomotiva U17
1 Temmuz 2022 yılında Lokomotiva U19
Filip Markanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Filip Markanovic şuan NK Lokomotiva Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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