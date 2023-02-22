Filip Nalezinek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Nalezinek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Nalezinek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Nalezinek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Nalezinek 4 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Nalezinek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Praha B futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Praha B takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Nalezinek'nin AC Sparta Praha B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Nalezinek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Nalezinek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Filip Nalezinek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Nalezinek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Pardubice U19

22 Şubat 2022 yılında Sparta Praha B

Filip Nalezinek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Nalezinek şuan AC Sparta Praha B takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TJ Lipoltice (2010 - 2014)FK Pardubice (2014 - 2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.