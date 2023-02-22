Filip Sachpekidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Sachpekidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Sachpekidis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Sachpekidis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Filip Sachpekidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Sachpekidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Sachpekidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Sachpekidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Sachpekidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Sachpekidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Sachpekidis 3 Temmuz 1997 tarihinde Kalmar şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsveç,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Filip Filipos Lars Sachpekidis şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Sachpekidis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Filip Sachpekidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

APO Levadiakos futbol takımında oynamaktadır. APO Levadiakos takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Filip Sachpekidis'nin APO Levadiakos ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Sachpekidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Sachpekidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Filip Sachpekidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Sachpekidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Kalmar FF

25 Ocak 2023 yılında APO Levadiakos

Filip Sachpekidis kimdir

Filip Sachpekidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Sachpekidis şuan APO Levadiakos takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lindsdals IF (-2010), Kalmar FF (2011-2014)

Filip Sachpekidis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U19 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 14 numaralı formasıyla 19 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Filip Sachpekidis nereli

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