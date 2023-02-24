Filip Scekic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Scekic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Scekic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Scekic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Scekic 28 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Scekic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini El. Sports Agency yapmaktadır. Filip Scekic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kozara Gradiska futbol takımında oynamaktadır. FK Kozara Gradiska takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Scekic'nin FK Kozara Gradiska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Scekic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Scekic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Scekic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Scekic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2018 yılında FK Bokelj

1 Temmuz 2019 yılında FK Podgorica

2 Ağustos 2020 yılında FC Besa

4 Şubat 2021 yılında Jedinstvo

19 Temmuz 2021 yılında OFK Grbalj

11 Şubat 2022 yılında FK Berane

27 Temmuz 2022 yılında Kozara Gradiska

Filip Scekic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Scekic şuan FK Kozara Gradiska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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