Filip Silhart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Silhart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Silhart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Silhart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Silhart 17 Mart 2002 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Filip Šilhart şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Silhart Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Filip Silhart, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Praha B futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Praha B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Filip Silhart'nin AC Sparta Praha B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Silhart Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Silhart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Silhart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Silhart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sparta Prag U19

1 Temmuz 2021 yılında Sparta Praha B

Filip Silhart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Silhart şuan AC Sparta Praha B takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Silhart Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Loko Vltavín (2008 - 2010)AC Sparta Praha (2010 - 2021)

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 17 numaralı formasıyla 3 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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