Filip Simecek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Simecek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Simecek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Filip Simecek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Filip Simecek 23 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Filip Šimeček şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Filip Simecek Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Simecek, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Sellier & Bellot Vlasim futbol takımında oynamaktadır. FC Sellier & Bellot Vlasim takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Filip Simecek'nin FC Sellier & Bellot Vlasim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Filip Simecek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Filip Simecek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında SK Slavia U19
1 Temmuz 2021 yılında Slavia Prag B
26 Temmuz 2022 yılında Vlasim
7 Eylül 2022 yılında Slavia Prag B
8 Eylül 2022 yılında SK Benesov
31 Aralık 2022 yılında Slavia Prag B
16 Ocak 2023 yılında Vlasim
30 Haziran 2023 yılında Slavia Prag B
Filip Simecek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Filip Simecek şuan FC Sellier & Bellot Vlasim takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SK Fotbalová škola Třebíč (2009), FC Moravský Krumlov (2009-2011), FC Zbrojovka Brno (2011-2018), SK Slavia Praha (2018-2021)
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