Filip Slavicek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Slavicek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Slavicek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Slavicek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Slavicek 25 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Filip Slavíček şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Slavicek Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP11 Football Agency yapmaktadır. Filip Slavicek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc B futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Filip Slavicek'nin SK Sigma Olomouc B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Slavicek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Slavicek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Slavicek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Slavicek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Olomouc U17

1 Temmuz 2019 yılında Olomouc U19

1 Temmuz 2021 yılında Olomouc B

Filip Slavicek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Slavicek şuan SK Sigma Olomouc B takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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