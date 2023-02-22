Filip Sotornik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Sotornik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Filip Sotornik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Sotornik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.