Filip Sotornik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Sotornik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Sotornik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Filip Sotornik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Filip Sotornik 6 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Filip Sotorník şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Filip Sotornik Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Chrudim futbol takımında oynamaktadır. MFK Chrudim takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Filip Sotornik'nin MFK Chrudim ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Filip Sotornik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Filip Sotornik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Ostrava U19
1 Temmuz 2021 yılında Ostrava B
15 Şubat 2023 yılında Chrudim
Filip Sotornik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Filip Sotornik şuan MFK Chrudim takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Hlučín (2009 - 2016)
FC Baník Ostrava (2016 - 2021)
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