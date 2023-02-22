Filip Twardzik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Twardzik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Twardzik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Filip Twardzik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Filip Twardzik 6 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Filip Twardzik Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SK Sigma Olomouc B futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Filip Twardzik'nin SK Sigma Olomouc B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Filip Twardzik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Filip Twardzik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
9 Ağustos 2018 yılında Olomouc U19
1 Temmuz 2020 yılında Olomouc B
5 Eylül 2020 yılında Sl. Ol. Bruntal
31 Aralık 2020 yılında Olomouc B
6 Ağustos 2021 yılında SK Polanka
31 Aralık 2021 yılında Olomouc B
25 Mart 2022 yılında FK Sumperk
30 Haziran 2022 yılında Olomouc B
Filip Twardzik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Filip Twardzik şuan SK Sigma Olomouc B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?MFK Vítkovice (2011 - 2018)
SK Sigma Olomouc (2018 - 2020)
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