Filip Urica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Urica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Urica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Urica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Urica 10 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Filip Uriča şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Urica Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc B futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Filip Urica'nin SK Sigma Olomouc B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Urica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Urica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Urica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Urica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Olomouc U19

1 Temmuz 2021 yılında Olomouc B

Filip Urica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Urica şuan SK Sigma Olomouc B takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

1.FC Viktorie Přerov (2011 - 2016)SK Sigma Olomouc (2016 - 2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.