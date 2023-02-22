Filipe Soares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filipe Soares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filipe Soares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filipe Soares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filipe Soares 20 Mayıs 1999 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Filipe Miguel Barros Soares şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filipe Soares Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportsbloom yapmaktadır. Filipe Soares, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Filipe Soares'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Filipe Soares Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filipe Soares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Filipe Soares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filipe Soares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Benfica Sub-15

1 Temmuz 2014 yılında Benfica U17

20 Temmuz 2015 yılında Benfica U19

4 Temmuz 2018 yılında Estoril Praia

24 Temmuz 2019 yılında Moreirense

27 Ocak 2022 yılında PAOK

Filipe Soares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filipe Soares şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filipe Soares Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SL Benfica

Portekiz U21 takımında 17 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 18 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 16 numaralı formasıyla 21 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 10 numaralı formasıyla 31 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 18 numaralı formasıyla 15 Aralık 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 10 numaralı formasıyla 21 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 7 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 8 numaralı formasıyla 10 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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