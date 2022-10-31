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Filipinler'i Nalgae Tayfunu vurdu! Acı tablo: Can kayıpları arttı, kayıplar aranıyor!
Güneydoğu Asya devleti Filipinler'de Nalgae Tayfunu felakete yol açtı. Tayfunun beraberinde getirdiği şiddetli yağışla ortaya çıkan sel ve toprak kaymaları nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti, yaralıların yanı sıra kaybolan kişiler için arama çalışmaları sürüyor.
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