Filipinler'i Nalgae Tayfunu vurdu! Acı tablo: Can kayıpları arttı, kayıplar aranıyor!

Güneydoğu Asya devleti Filipinler'de Nalgae Tayfunu felakete yol açtı. Tayfunun beraberinde getirdiği şiddetli yağışla ortaya çıkan sel ve toprak kaymaları nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti, yaralıların yanı sıra kaybolan kişiler için arama çalışmaları sürüyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Filipinler'i Nalgae Tayfunu vurdu! Acı tablo: Can kayıpları arttı, kayıplar aranıyor! 1

Yılda ortalama 20 tayfunun vurduğu Filipinler, bu kez Nalgae Tayfunu ile mücadele ediyor. Geçtiğimiz cuma günü itibarıyla ülkeye ulaşan tayfun ülkede büyük bir yıkıma yol açtı. Sağanak yağışların beraberinde getirdiği selin yanı sıra toprak kaymaları yaşandı.

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Filipinler'i Nalgae Tayfunu vurdu! Acı tablo: Can kayıpları arttı, kayıplar aranıyor!
Filipinler'i Nalgae Tayfunu vurdu! Acı tablo: Can kayıpları arttı, kayıplar aranıyor!
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