Filippo Mane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filippo Mane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filippo Mane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Filippo Mane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Filippo Mane 8 Mart 2005 tarihinde Magenta şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İtalya,Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Filippo Calixte Mané şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Filippo Mane Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filippo Mane, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Borussia Dortmund U19 futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund U19 takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Filippo Mane'nin Borussia Dortmund U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Filippo Mane Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/_filippo_mane/
Filippo Mane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Filippo Mane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Sampdoria Alt.
1 Temmuz 2021 yılında Sampdoria U19
10 Ocak 2022 yılında B. Dortmund U19
Filippo Mane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Filippo Mane şuan Borussia Dortmund U19 takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Vela Mesero (2009-2013), Novara (2013-2019), Sampdoria Genua (2019-1/2022), Borussia Dortmund (1/2022-)
Filippo Mane Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İtalya U17 takımında 5 numaralı formasıyla 11 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.
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