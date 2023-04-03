Filippo Mane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filippo Mane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Filippo Mane kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filippo Mane ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.