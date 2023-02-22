Filippos Dimitriadis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filippos Dimitriadis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filippos Dimitriadis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filippos Dimitriadis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filippos Dimitriadis 13 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Φίλιππος Δημητριάδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filippos Dimitriadis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen B futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen B takımına 27 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Filippos Dimitriadis'nin Panathinaikos Athen B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filippos Dimitriadis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filippos Dimitriadis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filippos Dimitriadis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filippos Dimitriadis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Iraklis Zygou

1 Ağustos 2020 yılında Elpis Sapon

26 Ağustos 2021 yılında AO Xanthi

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

27 Eylül 2022 yılında Panathinaikos B

Filippos Dimitriadis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filippos Dimitriadis şuan Panathinaikos Athen B takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

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