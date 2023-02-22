Filippos Papadakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filippos Papadakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filippos Papadakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filippos Papadakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filippos Papadakis 14 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Φίλιππος Παπαδάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filippos Papadakis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OF Ierapetras futbol takımında oynamaktadır. OF Ierapetras takımına 3 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Filippos Papadakis'nin OF Ierapetras ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filippos Papadakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filippos Papadakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filippos Papadakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filippos Papadakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ekim 2020 yılında OF Ierapetras

Filippos Papadakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filippos Papadakis şuan OF Ierapetras takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

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