Filis isminin anlamı nedir, Filis ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Filis isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Filis ismi ne demek, Filis ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Filis isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Filis İsminin anlamı nedir? TDK Filis anlamı:

Filis İsmin Anlamını Türk Dil Kurumu vs Benzeri Kuruluşlarda Bulamadık.İsim Hakkında Bilgi Sahibiyseniz Yorumlara Yazarak Bizimle Paylaşabilirsiniz

Filis İsmi Kuranda geçiyor mu?

Filis ismi kuranda geçmemektedir.

Filis isminin kökeni:

Filis isminin kökeni bilinmemektedir. Türkiye'de kaç kişi tarafından kullanıldığı bilinmemektedir.

Filis isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Filis isminin rengi:

Eski Lavanta

Filis ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Filis isminin Harf Analizi Nedir ?

Filis ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

F : Patron, ön planda

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

Filis isminin Numerolojisi Kaçtır?

Filis ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F : 7

İ : 12

L : 15

İ : 12

S : 22

= 68 – Filis İsminin Numeroloji Toplamı 68’dir.

Filis isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Filis ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Filis isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F: 6 İ: 9 L: 3 İ: 9 S: 1 = 28

2 + 8 = 10 Kader sayısıdır

Filis isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!