Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, sözde barış planını reddettiklerini duyurdu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" diye nitelendirdiği sözde barış planına ilişkin yaptığı açıklamada Trump'ın sözde barış planını reddettiklerini belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, bu kaos planının hayata geçmeyeceğini ifade etti.

"KUDÜS SATILIK DEĞİLDİR"

Abbas, Trump'ın açıkladığı sözde barış planını eleştirerek, "Kudüs satılık değildir" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Hiçbir Filistinli Müslüman veya Hristiyan'ın (Trump'ın) bu planını kabul etmesi mümkün değil."