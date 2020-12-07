Filiz Taçbaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Oyuncu Filiz Taçbaş hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarda bulunuyor. Peki Filiz Taçbaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Ekranların sevilen isimleri arasında yer alan oyuncu Filiz Taçbaş internet arama motorlarında vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda Filiz Taçbaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının cevapları merak ediliyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
FİLİZ TAÇBAŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
Filiz Taçbaş, Türk sinema ve dizi oyuncusu, eski millî tenisçidir. 1964 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Filiz Taçbaş, ilk kez 10 yaşındayken, Bilge Olgaç'la kamera karşısına geçti. Uzun bir süre ara verdikten sonra sinema ve dizi çalışmalarına devam etti. Geniş izleyici kitlelerince tanınması, 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisiyle oldu. Taçbaş, sanat hayatının yanı sıra, profesyonel bir tenis oyuncusudur.
2007 yılında yüksek puan elde ederek, millî takım elemelerine girmiş, millî forma giymiş olup, aynı zamanda gazetelerde tenisle ilgili yazılar yazmaktadır.
ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER
Çukur - 2020
Eve Dönüş - 2015
Ah Neriman - 2014
Kırışık - 2013
İşler Güçler - 2012
Anadolu Kartalları - 2011
Farklı Desenler - 2010
IV. Osman-2009
Arka Sokaklar - 2006-2012
Bütün Çocuklarım - 2004
Koçum Benim - 2002
Süper Şamata - 2000
Yaşama Hakkı - 1998
Gönül Bahçelerinde - 1994
Geçmişin İzleri - 1994
Sıcak Takip - 1993
Fırtına Kuşu - 1992
Mahallenin Muhtarları - 1992
Ölürayak - 1991
Eskici Ve Oğulları - 1990
Sabah Olmasın - 1990
Afacan Ateş Parçası - 1990
Önce İnsan - 1989
Bu Şehrin Geceleri - 1989
Bacım - 1988
Ferman - 1988
Elveda Mutluluklar - 1988
Aile Pansiyonu - 1987
Asi Kabadayı - 1986
Korkusuz - 1986
İntikamcı - 1986
Bu Muhtar Başka Muhtar - 1986
Bacım - 1974