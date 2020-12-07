Ekranların sevilen isimleri arasında yer alan oyuncu Filiz Taçbaş internet arama motorlarında vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda Filiz Taçbaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının cevapları merak ediliyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

FİLİZ TAÇBAŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Filiz Taçbaş, Türk sinema ve dizi oyuncusu, eski millî tenisçidir. 1964 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Filiz Taçbaş, ilk kez 10 yaşındayken, Bilge Olgaç'la kamera karşısına geçti. Uzun bir süre ara verdikten sonra sinema ve dizi çalışmalarına devam etti. Geniş izleyici kitlelerince tanınması, 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisiyle oldu. Taçbaş, sanat hayatının yanı sıra, profesyonel bir tenis oyuncusudur.

2007 yılında yüksek puan elde ederek, millî takım elemelerine girmiş, millî forma giymiş olup, aynı zamanda gazetelerde tenisle ilgili yazılar yazmaktadır.

ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

Çukur - 2020

Eve Dönüş - 2015

Ah Neriman - 2014

Kırışık - 2013

İşler Güçler - 2012

Anadolu Kartalları - 2011

Farklı Desenler - 2010

IV. Osman-2009

Arka Sokaklar - 2006-2012

Bütün Çocuklarım - 2004

Koçum Benim - 2002

Süper Şamata - 2000

Yaşama Hakkı - 1998

Gönül Bahçelerinde - 1994

Geçmişin İzleri - 1994

Sıcak Takip - 1993

Fırtına Kuşu - 1992

Mahallenin Muhtarları - 1992



Ölürayak - 1991

Eskici Ve Oğulları - 1990

Sabah Olmasın - 1990

Afacan Ateş Parçası - 1990

Önce İnsan - 1989

Bu Şehrin Geceleri - 1989

Bacım - 1988

Ferman - 1988

Elveda Mutluluklar - 1988

Aile Pansiyonu - 1987

Asi Kabadayı - 1986

Korkusuz - 1986

İntikamcı - 1986

Bu Muhtar Başka Muhtar - 1986

Bacım - 1974