Film gibi... Antalya'da ’Sazan sarmalı’ operasyonu! Polisler 847 bin TL'lik vurgunu böyle engelledi!

Gaziantep'te yaşayan M.K. isimli vatandaşın, Antalya'da yaşayan kişiler tarafından oto dolandırıcılığına maruz kaldığını bildirmesi üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekipler, Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir banka şubesinde dolandırıcılık olayı ile ilgili şüpheli işlem yapan şahıs olduğu bilgisi alınca bankaya geldi. Burada 547 bin TL çekmeye çalışan şüpheli C.E. ve yanında bulunan diğer şüpheliler U.Ş. ve S.H.Ş. yakalandı.

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Şüphelilerin yapılan incelemesinde, Gaziantep ilinde sazan sarmalı yöntemi ile oto dolandırıcılığından müracaatı bulunan M.K.'nin havale ettiği 847 bin TL'den 547 bin TL'sini çekmek için geldikleri, geri kalan 300 bin TL'sinin de kripto para hesaplarına aktarıldığını tespit etti.

Olayla ilgili yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.