Film Tasarım ve Yazarı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Film Tasarım ve Yazarı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Film Tasarım ve Yazarı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 2641.17
Meslek Adı : Film Tasarım ve Yazarı
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Satış, Pazarlama Ve Halkla İlişkiler İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Birim Grubu : Yazarlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Profesyonel düzeyde araştırmalar yaparak metinleri karşılaştırabilen, görsel öyküler yaratabilen, tasarlayan, yazabilen, yazdığı öyküleri film olarak hayata geçirebilen kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Film Tasarım ve Yazarı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Yaratıcılığını kullanarak bir senaryo yazmak,
b) Yazılı metni görsel olarak tasarlar ve yorumlamak,
c) Mekânları tespit eder, gözlem yapar ve tanımlamak,
d) Öykünün yapısını tanımlamak,
e) Metinler arası karşılaştırma yapmak,
f) Profesyonel düzeyde araştırma yapıp ilgili kişilerle görüşme sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVET
Film Tasarım ve Yazarı Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Elektrik Pano Montajcısı (Nezaretçi-Ustabaşı) mesleği için “3113.27” kod olarak kullanılır iken Tepe Yönetici-Mali İşlerden Sorumlu (CFO) mesleği için “1120.43” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;