Filmlere konu olacak olay! Dolandırıcıya hayatının unutamayacağı bir ders verdi, Dolandırıcı bile takdir etti

Sivas'ta bir sağlık çalışanı kurnazlığı ve ikna kabiliyetiyle, telefonla kendisini dolandırmaya çalışan dolandırıcıya tek kuruş kaptırmadan dolandırıcının parasını almayı başardı.

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Filmlere konu olacak olay! Dolandırıcıya hayatının unutamayacağı bir ders verdi, Dolandırıcı bile takdir etti

Son zamanların en ilginç telefon dolandırıcılığı vakası Sivas'ta yaşandı. Bu kez alışılageldiği gibi dolandırıcılar mağdur edemedi tam aksine mağdur edilmek istenen vatandaş kurnazlığı sayesinde tek kuruş kaptırmadan dolandırıcıdan para almayı başardı.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda Fatih Çağlar 35 yaşındaki sağlık çalışanı filmlere konu olacak bir dolandırıcılık hikâyesine imza attı. Olay Çağlar'ın kendisini komiser olarak tanıtan bir kişi tarafından aranmasıyla başladı. Arayan kişi Çağlar'ın banka hesabı üzerinden birçok kişinin dolandırıldığını, konuyu soruşturduğunu söyledi.

Unutamayacağı bir ders verdiler

Dolandırılmak istendiğini ilk anda fark eden Çağlar, arkadaşlarından da yardım alarak dolandırıcıya unutulmayacak bir oyun oynadı. Çağlar'ın bir arkadaşı patronu, bir arkadaşı taksici, bir arkadaşı ise banka görevlisi oldu.

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Dolandırıcı bile takdir etti

Çağlar ve dolandırıcı arasında telefon trafiği yaklaşık 1 hafta sürdü. Çağlar dolandırıcıyı, saf olduğu konusunda ikna etti. Dolandırıcıya teslim etmek üzere bankadan 180 bin TL kedi kullandığına inandırdı. Ancak banka şubesine gidecek 200 TL parası olmadığını söyledi. Buna inanan dolandırıcı Çağlar'a 200 TL para gönderdi. Çağlar ve arkadaşları ise 180 bin TL'lik dekont yerine dolandırıcıya kahve içerken çekilmiş bir fotoğraflarını gönderip, "Senin para ile kahve içtik, hakkını helal et" şeklinde mesaj attılar.

Helallik istedi

Öfkelenen dolandırıcı ilk önce tepki gösterirken daha sona Çağlar'ı tebrik edip gönderdiği 200 TL'yi de helal ettiğini söyledi.

Çağlar gerçekleştirdiği başarılı operasyonu sırasıyla anlatarak, dolandırıcının dolandırıldığını anladığında ondan helallik istediğini belirtip, "Helal et dedim. Etmeyeceğini söyledi. Sonra beni tebrik edip "bunu nasıl başardın" diye sordu. Bende onlara "siz çok amatörsünüz, cin olmadan adam çarpmaya kalkıyorsunuz" dedim. Sonra beni tebrik edip 200 TL'yi helal etti. Beni engelledi, şimdi arayıp ulaşamıyoruz. Bu 200 lirayı bir hayır kurumuna bağışlamayı düşünüyorum. Kahve paralarını kendimiz ödedik. Eğer bu parayı kullanırsak onların durumuna düşerdik" dedi.

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Artık dolandırıcılarda dikkat edecek

Dolandırıcılara karşı dikkatli olun uyarısında bulunan Çağlar, artık dolandırıcılarında dikkat etmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi. "Bunlar halen polis ve savcı olarak vatandaşlarımızı arayıp dolandırabiliyor. 20 yıldır aynı numara. Bunlara artık inanılmaması lazım. Hiçbir savcı, hakim insanları cep telefonuyla arayarak para istemez. Dikkatli olmak lazım. Artık dolandırıcılarında dikkat etmesi lazım."

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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