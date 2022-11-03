Filmlere konu olacak olay! Hırsız çaldığı paranın bir kısmını getirdi, not bıraktı: "Sen sen ol, bir daha para şovu yapma"

Mersin'in Mut ilçesinde sadece filmlerde olabilecek bir olay yaşandı. Bayram Kaya’nın 80 bin TL'sini çalan hırsız paranın 50 bin TL'sini geri getirip not bıraktı. Notta yer alan ifadeler hayrete düşürdü.

Melahat Ersoy
Editör
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Alınan bilgilere göre olay Mut ilçesine bağlı Kurtsuyu Mahallesi’nde sebze meyve halinde yaşandı. Kayıcı ticareti yapan 53 yaşındaki Bayram Kaya, uyurken gece saatlerinde 80 bin TL parası çalındı. Durumu fark eden Kaya durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler olayla ilgili çalışma başlatırken 2 gün sonra ilginç bir durum yaşandı. Kaya'nın yanına gece saatlerinde yüzü kapalı olan şapkalı biri geldi. Kaya'ya elindeki poşeti vererek uzaklaştı.

Filmlere konu olacak olay! Hırsız çaldığı paranın bir kısmını getirdi, not bıraktı: Sen sen ol, bir daha para şovu yapma

PARA VE NOT BIRAKTI

Poşeti açan Kaya, içinde çalınan parasının 50 bin TL'si ve bir notla karşılaştı. Poşetten çıkan notta ise, “Selam Bayram ağabey, ne olur affet. 8 aylık oğlum var. Ameliyat olması gerekiyordu, ben mecburdum. O gün akşam elinde o parayı görünce gece sen uyurken aldım. Bir de sana tavsiyem sen içme abi, senin de evladın var. Ben gerçekten kötü biri olsam getirmezdim. Hakkını helal et. 30 binini aldım, onu da getireceğim. Evladım için mecburdum. Sende sen ol bir daha para şovu yapma” ifadeleri yer alırken Kaya yaşadığı olayı anlattı.

Filmlere konu olacak olay! Hırsız çaldığı paranın bir kısmını getirdi, not bıraktı: Sen sen ol, bir daha para şovu yapma

"BENİ TANIYOR, BEN ADAMI ÇIKARTAMADIM"

Parasının nasıl çalındığını anlatan Kaya şu ifadeleri kullandı: “Kurtsuyu Mahallesi'nde kayısı alıyordum, hava da yağışlıydı. Gece akşam muhasebeci poşetin içinde 80 bin lira para getirdi. Yatarken parayı poşetin içinde yastığın altına koydum. Ben de karşıdaki dükkanın önünde saat 22.00 civarında yattım. Sabah 06.00 civarında kalktım. Yastığın altına koyduğum poşetin içindeki para yoktu. Olay cuma günü gece oldu. İki gün ekmek yemedim.

Pazar günü gece halde düğün vardı. Dükkanda iki üç arkadaş oturuyorduk. Bir taksi durdu dükkanın önünde, saat 10 civarındaydı. Gelen adamı tanıyamadım. Kafasına şapka giymiş, yüzü gözü gözükmüyordu. Bana bir poşet uzattı. Ben poşeti alırken adam arabanın gazına bastı gitti. Bir baktım poşeti masanın üstüne koydum. Poşeti açtığımda içerisinde 50 bin lira para vardı. 5 tane yüzlük para destesi. Parayı saydım, birinin içinden 700 lira çekmiş, içine de not yazmış. Adam beni tanıyor, ama ben adamı çıkartamadım”

Filmlere konu olacak olay! Hırsız çaldığı paranın bir kısmını getirdi, not bıraktı: Sen sen ol, bir daha para şovu yapma

"GETİRİRSE ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞIM"

Dükkanında güvenlik kamerası olmadığını ifade eden Kaya, "Cuma günü gece para çalındı, pazar günü gece 50 bin lirası geri geldi. Tekrar karakola ifade verdim. Karakol komutanı, ‘Bayram bu paranın kalanı da gelir, fazla telaş yapma’ dedi ama hala gelmedi. Hasat zamanı halden meyve suyu için kayısı aldım. Çalınan para da vatandaşın parası. Para çalınınca şimdi millete borçlu kaldım. Parayı geri istiyorum. Milletin parası bu. Ne olursa olsun getirsin. Getirirse de şikayetçi olmayacağım” dedi.

HIRSIZA SESLENDİ

Hırsıza seslenen kaya şöyle konuştu: “Sayın arkadaşım. Sen beni çok iyi tanıyorsun. Ben seni çıkartamadım. Ne olur en kısa zamanda paramı getir. Kesinlikle ve kesinlikle şikayetçi olmayacağım. Hakkını helal et. Bu para milletin parası. Millet beni sıkıştırıyor, ne olur paramı getir. Kesinlikle şikayetçi olmayacağım. Ben Bayram Kaya, Kemenli’den. Kurtsuyu Mahallesi'nde meyve suyu kayısısı alan. Sen beni iyi tanıyorsun ama ben seni tanıyamadım. Paramın geri kalan 30 bin lirasını da getirirsen Allah razı olsun, çok sağ ol derim ve kesinlikle şikayetçi olmayacağım.”

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