Filmleri aratmayan olay: Amazon ormanlarında kayboldu, 31 gün sonra sağ bulundu

Bolivya’nın kuzeyinde Itenez eyaletinde yer alan Beni bölgesindeki Amazon ormanlarında 25 Ocak’ta 4 arkadaşıyla ava çıkan 30 yaşındaki Jhonattan Acosta, arkadaşlarının yanından ayrılmasının ardından kayboldu. Acosta’nın kaybolmasının ardından ailesi kayıp başvurusu yaparken, yerel halk ve arkadaşları tarafından arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Acosta, kaybolmasından 31 gün sonra kendisini arayan 4 yerel sakin tarafından sağ olarak bulundu.

"TANRI'YA ŞÜKÜR EDİYORUM"

Kurtarılmasının ardından hastaneye kaldırılan Acosta yaptığı açıklamada, hayatta kalmak için soluncan ve yabani meyveleri yediğini, kendi idrarını ve yağmur suyunu botuyla biriktirerek içtiğini ifade etti. İnsanların kendisini bu kadar uzun süre boyunca aradığına inanamadığını aktaran Acosta, "Bana yeni bir hayat verdiği için Tanrı'ya çok şükrediyorum" ifadelerini kullandı. Kaybolduğu sürede 17 kilo veren ve ayak bileği çıkan Acosta, jaguar da dahil olmak üzere vahşi hayvanlarla karşılaştığını da anlattı. Acosta, kaybolmasının ardından yerleşim bölgesine ulaşmak için yaklaşık 40 kilometre yürüdüğünü, ancak kısa süre sonra daireler çizdiğini fark ettiğini belirtti. Acosta’nın kardeşi Horacio Acosta, "Ağabeyim bize dördüncü gün ayak bileğini çıkardığında hayatından endişe etmeye başladığını söyledi. Tüfeğinde sadece bir mermi vardı ve yürüyemiyordu. Artık kimsenin onu aramayacağını düşündü" ifadelerini kullanarak, abisinin son mermisini yağmur ormanlarında bulunan domuz benzeri bir hayvan türü olan pekari sürüsünü korkutmak için kullandığını aktardı.

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4 ARKADAŞI SORGULANACAK

Polis tarafından yapılan açıklamada ise, Acosta’nın 4 arkadaşının olayla ilgili sorgulanacağı belirtildi. Hayatta kaldığı sürenin doğrulanması halinde Acosta, Amazon'da tek başına en uzun süre yalnız kalanlardan biri olarak tarihe geçecek. Öte yandan İsrailli Yossi Ghinsberg, 1981'de Amazon ormanlarında üç hafta boyunca tek başına hayatta kalmış, Ghinsberg’in hikayesi Daniel Radcliffe'in başrol oynadığı Jungle adlı bir filme ilham kaynağı olmuştu. Brezilya'da pilot Antonio Sena, 2021'de kazayla iniş yaptıktan sonra Amazon ormanlarında 38 gün boyunca tek başına hayatta kalmıştı. 2022’de ise 7 ve 9 yaşındaki iki erkek kardeş, Brezilya'da Amazon ormanlarında kaybolmasının ardından 25 gün sonra sağ olarak bulunmuştu.