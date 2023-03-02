Japonya yaşlanıyor! Bu yıl yenidoğan sayısı giderek düştü!

Güneydoğu Asya ülkelerinden olan ve 127 milyonluk bir nüfusa sahip olan Japonya'da doğum oranları giderek düşmeye başladı. Ülke genelinde endişe verici olan bu durum sonrası Japonya giderek yaşlanmaya başladı. Japonya hükümetinin ise konuyla ilgili önlem alınması beklenmekte.

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Japonya yaşlanıyor! Bu yıl yenidoğan sayısı giderek düştü!

Japonya'da 2022 yılında yenidoğan sayısı düşüşe geçti. İlk kez 800 bin seviyesinin altına inen yenidoğan oranı ülkede endişe verici bir hal aldı. Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı (MHLW) yıllık bazda doğum, vefat ve evlilik oranlarını güncelledi. Bu yıl Ocak-Aralık 2022'de yenidoğan sayısı, geçen yıla kıyasla yüzde 5,1 düşüşle 799 bin 728'e geriledi.

Japonya yaşlanıyor! Bu yıl yenidoğan sayısı giderek düştü!

JAPONYA'NIN NÜFUSU YAŞLANIYOR

Doğum verilerinin resmen arşivlenmeye başladığı 1899'dan beri en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. MHLW'nin 2017 tahminine göre, Japonya'da yıllık yenidoğan sayısının 2033'te 800 binin altına inmesi bekleniyordu. Ülke geneli 2021 yılında doğanların sayısı 2020 yılına kıyasla 29 bin 231 düşerek 811 bin 604'e gerilemişti. Verilere göre Japonya'da 1973'te 2,09 milyon olan yeni doğan bebek sayısı 1984'te 1,5 milyona, 2016'da ise 1 milyonun altına inmişti. 125 milyon nüfusa sahip Japonya'da hükümetin, hızla yaşlanan nüfusa karşı önlemleri artırması gerektiği belirtiliyor.

Japonya yaşlanıyor! Bu yıl yenidoğan sayısı giderek düştü!

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