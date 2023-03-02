Cami ayakta kaldı! Minaresi devrildi! Adıyaman'da hayrete düşüren olay!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 11 ilde büyük hasarlar meydana gelmiş ve 45 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yaşanan büyük yıkımlar sonrası bölgeden ilginç görüntülerde gelmeye devam ediyor.

MİNARE TEK PARÇA HALİNDE DÜŞTÜ

Depremden sonra Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir caminin minaresi yanında bulunan Has Apartmanı'nın üzerine devrildi. Devrilen minare apartmanda hasara yol açtı. Minarenin ise apartmanın üzerine tek parça halinde devrilmesi büyük dikkati çekti.

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AĞIR HASAR ALAN CAMİ YIKILACAK

Caminin dernek başkanı Turan Koç, Hacı Gani Diler Camisi'nin 2021 yılında ibadete açıldığını, "Bu deprem değil, tam bir afetti. Şükür, minarenin yıkılmasından can kaybı olmadı. Deprem sırasında minarenin devrildiği dairenin sahibinin evde olmadığını öğrendim. Ağır hasar raporu verilen camimiz yıkılacak. Devletimiz, milletimiz varolsun. Cenab-ı Hak, birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin." belirtti.