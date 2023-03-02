Feribottan çıkan duman herkesi korkuttu! Tekirdağ'da korkutan yangın!

Sabah saatlerinde Tekirdağ açıklarında bulunan bir feribot içerisindeki araçlarla alev aldı. Yangında çok sayıda araç yanarken, 30 kişi de dumandan etkilendi.

FERİBOTTAKİ ARAÇLAR ALEV ALEV YANDI

Bandırma'dan yola çıkan feribot Tekirdağ açıklarında bu sabah içerisindeki araçlarla beraber alev alev yandı. Tekirdağ'daki bir limana yanaştırılan feribottaki yangın söndürülürken dumandan etkilenen 30 kişinin ise tedavisi ayakta yapıldı. Yangında feribot ve içerisindeki araçlarda büyük hasar oluştu. Yangının feribotun içerisindeki bir araçtan çıkarak diğer araçlara sıçradığı iddia ediliyor.