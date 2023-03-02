Bir müteahhit daha kaçarken göz altına alındı! Yakalama kararı çıkmadan hemen önce Tacikistan'a kaçacaktı!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6!lık depremler sonrası 11 ilde büyük yıkımlar gerçekleşmişti. O illerden birisi ise Hatay oldu. Hatay depremden en çok etkilenen isimlerin başında gelirken binlerce kişi de yaşamını yitirdi.

YAKALAMA KARARI ÇIKMADAN KAÇMIŞTI

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay’ın Belen ilçesinde yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybettiği Kartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu Murat Göksel Dalkılıç‘ın, dün akşam saatlerinde Tacikistan’a gittiği saptandı. Dalkılıç'ın 1 Mart’ta saat 18.25'te hareket eden uçakla, hakkında yakalama kararı çıkarılmadan Tacikistan’a yolculuk ettiği belirlendi. Yolculuk sırasında çıkarılan yakalama kararına çıkarılmasının ardından Tacikistan'ın yetkili makamlarıyla irtibata geçti. İstanbul polisi, şüphelinin uçağının inişi gerçekleşmeden “INAD” ettirilerek geri döndürülmesini sağladı. Yurda getirilen şüpheli, bu sabah saat 06.30'da İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Havalimanında gözaltına alınan Dalkılıç, “Taksitle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” suçundan adli makamlara sevk edildi. Sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan zanlının tutuklanarak cezaevine gönderildi.