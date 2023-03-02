Depremde evi yıkıldı mağarada yaşamaya başladı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketlerinin ardından birçok depremzede vatandaş evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hatay’da yaşayan 44 yaşındaki Yusuf yaşanan depremler ile birlikte evini kaybedenlerden birisi oldu. Yaşadığı depremi atlatamayan Suriye uyruklu Yusuf tekrardan deprem olma ihtimalinden korktuğu için sağlam olduğuna inandığı dağ yamaçlarında oluşan küçük çaplı mağaralardan birine yerleşti.

MAĞARANIN DAHA GÜVENLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Burada hayatını devam ettirmeye çalışan Yusuf, depremde evinin yıkıldığını ve ondan sonra buraya yerleştiğini belirtti. Tekrardan deprem olmasından korkan Yusuf güvenli olduğu için bu kayalıkların altındaki mağaralara yerleştiğini ve burasının sağlam olduğu için hiç korkmadığını dile getirdi.