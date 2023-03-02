Depremde evi yıkıldı mağarada yaşamaya başladı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası evleri yıkılan vatandaşlar çadır kentlerde kalmaya devam ediyor. Depremde evi yıkılan Suriyeli Yusuf ise deprem korkusu ile daha güvenli olduğunu düşündüğü mağara da yaşamaya başladı.

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Depremde evi yıkıldı mağarada yaşamaya başladı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketlerinin ardından birçok depremzede vatandaş evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hatay’da yaşayan 44 yaşındaki Yusuf yaşanan depremler ile birlikte evini kaybedenlerden birisi oldu. Yaşadığı depremi atlatamayan Suriye uyruklu Yusuf tekrardan deprem olma ihtimalinden korktuğu için sağlam olduğuna inandığı dağ yamaçlarında oluşan küçük çaplı mağaralardan birine yerleşti.

Depremde evi yıkıldı mağarada yaşamaya başladı!

MAĞARANIN DAHA GÜVENLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Burada hayatını devam ettirmeye çalışan Yusuf, depremde evinin yıkıldığını ve ondan sonra buraya yerleştiğini belirtti. Tekrardan deprem olmasından korkan Yusuf güvenli olduğu için bu kayalıkların altındaki mağaralara yerleştiğini ve burasının sağlam olduğu için hiç korkmadığını dile getirdi.

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