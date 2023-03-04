Hatay'da deprem sonrası yarılan zeytinlik uzaydan işte böyle görüntülendi!

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası 11 il de büyük hasarlar meydana gelmişti. Yaşanan büyük felaket sonrası bölgenin jeolojik yapısında değişimler gözlemlenmiş büyük yarıklar oluşmuştu.

DEV YARIK UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Hatay’da deprem sonrası Tepehan Köyündeki 35 dönümlük zeytin bahçesi 500 metre uzunluğunda oluşan dev yarıklar vatandaşları hayrete düşürmüş tüm dünya basınında gündem olmuştu. İşte o zeytinlikte oluşan dev yarık uzaydan görüntülendi. Uydudan çekilen görüntülerde depremin öncesi ve sonrası fotoğraflar afetin büyüklüğünü adeta gözler önüne serdi. Deprem öncesi ve sonrasında kaydedilen uydu görüntüleri arazinin nasıl değişim geçirdiğini ortaya koyuyor.

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ZEYTİN AĞAÇLARI YARIĞIN İÇİNE DÜŞTÜ

Deprem sonrası köyde bulunan neredeyse tüm evler kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar kamyonların üzerinde ve çevreye kurduğu çadırlarda yaşamaya devam ediyor. Dron ile çekilen görüntülerde bahçenin ortadan ikiye ayrıldığı net bir şekilde ortaya çıkıyor. Depremden önce tarlada sıralı halde bulunan zeytin ağaçları depremden sonra büyük bir kısmı oluşan dev yarığın içine düştü.