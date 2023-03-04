Hatay'da deprem sonrası yarılan zeytinlik uzaydan işte böyle görüntülendi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası Hatay büyük oranda etkilendi ve bölgede büyük değişimler yaşandı. Yaşanan deprem felaketinin ardından Hatay'da bulunan Tepehan köyünde zeytin tarlası ortadan ikiye yarıldı ve ağaçları yuttu. Dünya basınında da çok konuşulan zeytinlikteki yarık ise uzaydan işte böyle görüntülendi.

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Hatay'da deprem sonrası yarılan zeytinlik uzaydan işte böyle görüntülendi!

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası 11 il de büyük hasarlar meydana gelmişti. Yaşanan büyük felaket sonrası bölgenin jeolojik yapısında değişimler gözlemlenmiş büyük yarıklar oluşmuştu.

Hatay'daki yarılan zeytinlik uzaydan işte böyle görüntülendi!

DEV YARIK UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Hatay’da deprem sonrası Tepehan Köyündeki 35 dönümlük zeytin bahçesi 500 metre uzunluğunda oluşan dev yarıklar vatandaşları hayrete düşürmüş tüm dünya basınında gündem olmuştu. İşte o zeytinlikte oluşan dev yarık uzaydan görüntülendi. Uydudan çekilen görüntülerde depremin öncesi ve sonrası fotoğraflar afetin büyüklüğünü adeta gözler önüne serdi. Deprem öncesi ve sonrasında kaydedilen uydu görüntüleri arazinin nasıl değişim geçirdiğini ortaya koyuyor.

Hatay'daki yarılan zeytinlik uzaydan işte böyle görüntülendi!

ZEYTİN AĞAÇLARI YARIĞIN İÇİNE DÜŞTÜ

Deprem sonrası köyde bulunan neredeyse tüm evler kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar kamyonların üzerinde ve çevreye kurduğu çadırlarda yaşamaya devam ediyor. Dron ile çekilen görüntülerde bahçenin ortadan ikiye ayrıldığı net bir şekilde ortaya çıkıyor. Depremden önce tarlada sıralı halde bulunan zeytin ağaçları depremden sonra büyük bir kısmı oluşan dev yarığın içine düştü.

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