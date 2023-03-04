Trafik Polisinin Heimlich manevrası hayat kurtardı!

Alanya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde bulunan bir lokantada bir kişi boğulmaktan son anda kurtuldu. Alanya'dan arkadaşlarıyla muz kesmeye gelen vatandaş lokantada çorba içtiği esnada boğazına ekmek kaçtı. Nefes almakta zorlanan vatandaş koşarak işyeri sahibinden yardım istedi.

İşyeri sahini ise müşterinin sırtına vurarak rahatlatmaya çalışırken, öğle molasında işyerine gelen Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli Mevlüt Coşkun isimli trafik polisi yardım isteyen kişiyi görüp hemen yanına gitti. Nefes almakta zorlanan müşteriye ilk yardım eğitiminde öğrendiği Heimlich manevrasını uygulayan polis memuru tek harekette nefes borusuna kaçan ekmeğin çıkmasını sağladı. Olay sonrası yardım eden trafik polisi ve işyeri sahibine teşekkür eden vatandaş arkadaşlarıyla birlikte işyerinden ayrıldı.



Haberin Devamı

POLİS MEMURU TEK HAREKETLE KURTARDI

İşyeri sahibi Ahmet Ali Deniz, 4 kişinin işyerine gelerek çorba siparişi verdiğini belirterek “Çorbalarını içtikleri sırada aralarından bir tanesi nefesi kesilmiş vaziyette yanıma geldi ve eliyle sırtına vurmamı işaret etti. Sırtına vurup, göğsüne elimle bastırdığım sırada işyerimizde bulunan trafik polisi Mevlüt Coşkun gelerek zor durumdaki vatandaşı tek hareketle zor durumdan kurtardı. Müşterimizi yeniden hayata döndürdü. Müşterilerimiz trafik polisinin ilk yardım bilgisi sayesinde belki de boğulmaktan kurtuldu" dedi.