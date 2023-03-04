Trafik Polisinin Heimlich manevrası hayat kurtardı!

Antalya'da bir lokantada yemek yiyen vatandaşın boğazına ekmek kaçması sonucu koşarak iş yeri sahibinden yardım istedi. O anda bir polis memuru da olayı görür görmez adamın yanına koşup heimlick manevrası yaparak hayatını kurtardı.

YAYINLAMA
Google News
Trafik Polisinin Heimlich manevrası hayat kurtardı!

Alanya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde bulunan bir lokantada bir kişi boğulmaktan son anda kurtuldu. Alanya'dan arkadaşlarıyla muz kesmeye gelen vatandaş lokantada çorba içtiği esnada boğazına ekmek kaçtı. Nefes almakta zorlanan vatandaş koşarak işyeri sahibinden yardım istedi.

İşyeri sahini ise müşterinin sırtına vurarak rahatlatmaya çalışırken, öğle molasında işyerine gelen Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli Mevlüt Coşkun isimli trafik polisi yardım isteyen kişiyi görüp hemen yanına gitti. Nefes almakta zorlanan müşteriye ilk yardım eğitiminde öğrendiği Heimlich manevrasını uygulayan polis memuru tek harekette nefes borusuna kaçan ekmeğin çıkmasını sağladı. Olay sonrası yardım eden trafik polisi ve işyeri sahibine teşekkür eden vatandaş arkadaşlarıyla birlikte işyerinden ayrıldı.
aw840695-06.jpg

POLİS MEMURU TEK HAREKETLE KURTARDI

İşyeri sahibi Ahmet Ali Deniz, 4 kişinin işyerine gelerek çorba siparişi verdiğini belirterek “Çorbalarını içtikleri sırada aralarından bir tanesi nefesi kesilmiş vaziyette yanıma geldi ve eliyle sırtına vurmamı işaret etti. Sırtına vurup, göğsüne elimle bastırdığım sırada işyerimizde bulunan trafik polisi Mevlüt Coşkun gelerek zor durumdaki vatandaşı tek hareketle zor durumdan kurtardı. Müşterimizi yeniden hayata döndürdü. Müşterilerimiz trafik polisinin ilk yardım bilgisi sayesinde belki de boğulmaktan kurtuldu" dedi.

İlgili Haberler
Banyodan gelen kötü koku 4 kişiyi zehirledi! Kocaeli'de inanılmaz olay!
Banyodan gelen kötü koku 4 kişiyi zehirledi! Kocaeli'de inanılmaz olay!
Enkaz altında kalan vatandaşları milli yer altı görüntüleme cihazı kurtardı!
Enkaz altında kalan vatandaşları milli yer altı görüntüleme cihazı kurtardı!
Hatay'da deprem sonrası yarılan zeytinlik uzaydan işte böyle görüntülendi!
Hatay'da deprem sonrası yarılan zeytinlik uzaydan işte böyle görüntülendi!
Bursa'da zor anlar! İtfaiye erleri çatıdan düştü, yine de görevi bırakmadı
Bursa'da zor anlar! İtfaiye erleri çatıdan düştü, yine de görevi bırakmadı
Ordu'da mayın alarmı: Fünye ile patlatıldı
Ordu'da mayın alarmı: Fünye ile patlatıldı
Bir zamanların Zerda dizisinin çekildiği konak, depremde taş yığınına döndü!
Bir zamanların Zerda dizisinin çekildiği konak, depremde taş yığınına döndü!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Banyodan gelen kötü koku 4 kişiyi zehirledi! Kocaeli'de inanılmaz olay!
Banyodan gelen kötü koku 4 kişiyi zehirledi! Kocaeli'de inanılmaz olay!
Hatay'da deprem sonrası yarılan zeytinlik uzaydan işte böyle görüntülendi!
Hatay'da deprem sonrası yarılan zeytinlik uzaydan işte böyle görüntülendi!
Kuraklık Bodrum'u vurdu su krizi kapıda
Kuraklık Bodrum'u vurdu su krizi kapıda
Trabzon'dan heyelandan kaçtılar, Hatay'da depreme yakalandılar
Trabzon'dan heyelandan kaçtılar, Hatay'da depreme yakalandılar
Son Haberler
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kanser ilaçlarını çaldılar kimse anlamasın diye serumlara su enjekte ettiler!
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kanser ilaçlarını çaldılar kimse anlamasın diye serumlara su enjekte ettiler!
Haber Türk muhabiri Esra Nehir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Esra Nehir'in biyografisi
Haber Türk muhabiri Esra Nehir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Esra Nehir'in biyografisi
Prof. Dr. Tanju Tosun kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Tanju Tosun'un biyografisi
Prof. Dr. Tanju Tosun kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Tanju Tosun'un biyografisi
Trafik Polisinin Heimlich manevrası hayat kurtardı!
Trafik Polisinin Heimlich manevrası hayat kurtardı!
MİT, başarılı operasyonuna devam ediyor, terör örgütü PKK'nın sözde Sincar askeri sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, başarılı operasyonuna devam ediyor, terör örgütü PKK'nın sözde Sincar askeri sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Mermi yerine boncuk atan oyuncak silahla banka soymaya kalktı!
Mermi yerine boncuk atan oyuncak silahla banka soymaya kalktı!
Çok Okunanlar
Fiyatlar uçtu! İstanbul'da deprem riski yüksek ilçelerde konut fiyatları pes dedirtti!
Fiyatlar uçtu! İstanbul'da deprem riski yüksek ilçelerde konut fiyatları pes dedirtti!
4 Mart 2023 Cumartesi Hava Durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il uyardı! Sel ve su baskınına dikkat!
4 Mart 2023 Cumartesi Hava Durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il uyardı! Sel ve su baskınına dikkat!
Enkaz altında kalan vatandaşları milli yer altı görüntüleme cihazı kurtardı!
Enkaz altında kalan vatandaşları milli yer altı görüntüleme cihazı kurtardı!
Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Burak Bilgehan Özpek'in biyografisi
Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Burak Bilgehan Özpek'in biyografisi
Depremde etkilenen çocukların yüzünü güldürmek için polisler seferber oldu
Depremde etkilenen çocukların yüzünü güldürmek için polisler seferber oldu
Cami ayakta kaldı! Minaresi devrildi! Adıyaman'da hayrete düşüren olay!
Cami ayakta kaldı! Minaresi devrildi! Adıyaman'da hayrete düşüren olay!
Yorumlananlar
CHP, kendi kendini yalanladı! CHP'li Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı!
CHP, kendi kendini yalanladı! CHP'li Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı!
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
AK Parti'de milletvekili adayı hazırlığı! Üç dönem kuralı rafa kalktı!
AK Parti'de milletvekili adayı hazırlığı! Üç dönem kuralı rafa kalktı!
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"