Bursa'da zor anlar! İtfaiye erleri çatıdan düştü, yine de görevi bırakmadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tek katlı müstakil ev alev alev yandı. Yangına müdahale için çıktıkları çatının çökmesi üzerine evin içine düşen 3 itfaiye eri ölümden dönerken, yaşadıkları büyük tehlikeye rağmen yangını söndürmeye devam etti.

Melahat Ersoy
Editör
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Bursa'da zor anlar! İtfaiye erleri çatıdan düştü, yine de görevi bırakmadı

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Övgü Sokak'ta bulunan Mehmet Eren'e ait tek katlı evde elektrik kontağından yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'da zor anlar! İtfaiye erleri çatıdan düştü, yine de görevi bırakmadı

YANGIN SIRASINDA ÇATI ÇÖKTÜ

Alevlere yakından müdahale etmek için çatıya çıkan 3 itfaiye eri, çatının çökmesi ile evin içine düştü. Yara almayan itfaiye erleri, yaşadıkları tehlikeye rağmen yangın söndürme çalışmalarına devam etti. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bursa'da zor anlar! İtfaiye erleri çatıdan düştü, yine de görevi bırakmadı

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