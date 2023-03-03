Ordu'da mayın alarmı: Fünye ile patlatıldı

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde denizde bir cisim olduğuna dair ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, cismin mayın olabileceği şüphesi üzerine bölgede güvenlik önlemi aldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de denizden inceleme başlattı.

30 METRE AÇIKTA ORTAYA ÇIKTI

Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve emniyet bomba imha uzmanı ekipleri de yönlendirildi. Sahilden yaklaşık 30 metre açıkta bulunan ve mayına benzediği görülen cisim, dalgaların şiddetiyle kıyıya yaklaşarak kayalıklara takıldı. Bomba imha uzmanı, cismin yanına giderek inceleme yaptı. Bölgede bulunan vatandaşlar alandan uzaklaştırılırken, cisim kıyıya alındıktan sonra incelemeye alındı.

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EKİPLER HAZIR BULUNDU

Ekipler alanda çalışmalarına bugün de devam ederken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma (SAS) ekipleri bölgeye sevk edildi. Bir subay ve 3 astsubaydan oluşan ekip, İstanbul’dan Ordu’ya yönlendirildi. Ekiplerin yaptıkları inceleme sonucu bölgede bulunan evler tedbir için boşaltıldı. Bu esnada AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri de hazır bulundu.

CİSİM FÜNYE İLE PATLATILDI

Yapılan uzun süreli inceleme ve çalışmaların ardından mayına benzeyen cisim, Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna bağlandıktan sonra kıyıdan yaklaşık 1,5 kilometre açığa çekildi. Cisim, denizde fünye ile patlatıldı. Öte yandan güvenlik güçlerinin sürekli olarak uyarıda bulunmasına rağmen bazı öğrencilerin ısrarla mayına benzeyen cisme yaklaşmak istemesi ekiplere zor anlar yaşattı. Ekipler, sürekli olarak öğrencilere uyarıda bulundu.