Malatya'da deprem dağları yerinden oynattı!

Kahramanmaraş’ta merekz üssü Pazarcık ve Elbistan'da meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler, bölgede büyük değişikliklere neden olmuş yer kabuğunda kırılmalar meydana gelmişti. Hatay, Kahramanmaraş depremden en çok etkilenen illerden olsa da bölgenin jeolojik yapısı büyük oranda değişmiştir.

TONLARCA AĞIRLIKTAKİ KAYALAR YOLLARA SAVRULDU

Deprem Malatya’da büyük hasara neden olurken, dağları da yerinde oynattı. Akçadağ ilçesi Levent Mahallesi’nde depremlerin meydana getirdiği şiddet dağları yerinden oynattı. Depremin şiddetiyle dağlardan kopan dev kaya parçaları yollara savruldu. Yaklaşık 200 metrelik bir alana savrulan irili ufaklı tonlarca ağırlıktaki kayalar depremin yıkıcı etkisini ise bir kez daha gözler önüne serdi.