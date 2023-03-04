Enkaz altında kalan vatandaşları milli yer altı görüntüleme cihazı kurtardı!

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinde arama kurtarma ekiplerine büyük kolaylık sağlayan yerli ve milli ye altı görüntüleme cihazı enkaz altında kalan vatandaşları sağ salim kurtardı. Enkaz bölgesinde büyük bir kolaylık sağlayan cihaz depremzedelere hızla ulaşım sağlayarak büyük kolaylık sağladı. Cihazın ise nasıl çalıştığı kameralara yansıdı.

YAYINLAMA
Google News
Enkaz altında kalan vatandaşları milli yer altı görüntüleme cihazı kurtardı!

Asrın felaketi olarak adlandırılan ve 6 Şubat sabahı Kahramanmaraş ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem sonrası binlerce vatandaşımız enkaz altında kalmıştı. 45 Binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketinde enkaz altında kalan çok sayıda vatandaşımıza da ulaşılarak sağ kurtarıldı. AFAD ve birçok yardım kuruluşu bölgeye giderek enkaz arama kurtarma çalışmalarında görev aldı. Zorlu arama kurtarma çalışmalarında ise ekiplerin en büyük yardımcısı yerli ve milli yer altı görüntüleme cihazı oldu. Türk savunma sanayiinin geliştirdiği teknolojik kabiliyetler ve sistemler, AFAD ile koordineli şekilde ihtiyaç olan yerlere sevk edilip arama-kurtarma ekiplerinin kullanımına sunuldu.

ARAMA KURTARMADA HIZLI VE ETKİLİ

Savunma sanayisinin geliştirdiği; yer altı görüntüleme, tespit ve analiz cihazları, duvar arkası radarlar; çeşitli tip ve özelliklerde kamera sistemleri, göçük altı görüntüleme cihazları, çubuk kamara, termal kamera, güneş enerjili kamera ve yaka kameraları arama-kurtarma ekiplerinin hızlı ve etkili bir şekilde çalışmasını sağladı.

Enkaz altında kalan vatandaşları milli yer altı görüntüleme cihazı kurtardı!

CİHAZ SAYESİNDE BİRÇOK DEPREMZEDE CANLI OLARAK KURTARILDI

Assuva Savunma tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen yer altı görüntüleme ve tespit cihazları, bölgede jandarma ve sivil kullanıcılar tarafından kullanılarak enkaz altındaki vatandaşlara erişiminde kolaylık sağladı. Operasyonlarda, yer yüzeyinin altındaki tünel, sığınak ve depoların tespiti için kullanılan yerli ve milli imkanlarla üretilen yer altı görüntüleme cihazı; depremlerde enkaz altında kalanların yer tespitinde önemli rol oynayarak birçok insanın canlı olarak kurtarılmasına vesile oldu.

Enkaz altında kalan vatandaşları milli yer altı görüntüleme cihazı kurtardı!

İlgili Haberler
Hatay'da deprem sonrası yarılan zeytinlik uzaydan işte böyle görüntülendi!
Hatay'da deprem sonrası yarılan zeytinlik uzaydan işte böyle görüntülendi!
Uzmanlardan deprem uyarısı! "Marmara depremi İç Anadolu Bölgesi’ni de tetikleyebilir"
Uzmanlardan deprem uyarısı! "Marmara depremi İç Anadolu Bölgesi’ni de tetikleyebilir"
Depremde evi yıkıldı mağarada yaşamaya başladı!
Depremde evi yıkıldı mağarada yaşamaya başladı!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Kurum: "Toplamda 405 bin konut yapacağız.21 bin konut için sözleşme tamam!"
Bakan Kurum: "Toplamda 405 bin konut yapacağız.21 bin konut için sözleşme tamam!"
Meral Akşener çağrıda bulunmuştu! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi...
Meral Akşener çağrıda bulunmuştu! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi...
Uzmanlardan deprem uyarısı! "Marmara depremi İç Anadolu Bölgesi’ni de tetikleyebilir"
Uzmanlardan deprem uyarısı! "Marmara depremi İç Anadolu Bölgesi’ni de tetikleyebilir"
Hatay'da yeni mucize! 25 gün sonra bir köpek enkaz altından sağ kurtarıldı
Hatay'da yeni mucize! 25 gün sonra bir köpek enkaz altından sağ kurtarıldı
Son Haberler
Enkaz altında kalan vatandaşları milli yer altı görüntüleme cihazı kurtardı!
Enkaz altında kalan vatandaşları milli yer altı görüntüleme cihazı kurtardı!
4 Mart 2023 Cumartesi Hava Durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il uyardı! Sel ve su baskınına dikkat!
4 Mart 2023 Cumartesi Hava Durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il uyardı! Sel ve su baskınına dikkat!
Sarper isminin anlamı nedir, Sarper ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sarper isminin anlamı nedir, Sarper ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Özberk isminin anlamı nedir, Özberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Özberk isminin anlamı nedir, Özberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İzmirli doktordan acı haber! Trafik kazasında yaşamını yitirdi
İzmirli doktordan acı haber! Trafik kazasında yaşamını yitirdi
Muharrem İnce, Akşener'e destek çıktı! "Ben cumhurbaşkanı adayıyım, Akşener gelsin başbakan olsun"
Muharrem İnce, Akşener'e destek çıktı! "Ben cumhurbaşkanı adayıyım, Akşener gelsin başbakan olsun"
Çok Okunanlar
4 Mart 2023 Cumartesi Hava Durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il uyardı! Sel ve su baskınına dikkat!
4 Mart 2023 Cumartesi Hava Durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il uyardı! Sel ve su baskınına dikkat!
Hatay'da deprem sonrası yarılan zeytinlik uzaydan işte böyle görüntülendi!
Hatay'da deprem sonrası yarılan zeytinlik uzaydan işte böyle görüntülendi!
Bakan Kurum: "Toplamda 405 bin konut yapacağız.21 bin konut için sözleşme tamam!"
Bakan Kurum: "Toplamda 405 bin konut yapacağız.21 bin konut için sözleşme tamam!"
Enkaz altında kalan vatandaşları milli yer altı görüntüleme cihazı kurtardı!
Enkaz altında kalan vatandaşları milli yer altı görüntüleme cihazı kurtardı!
Bursa'da zor anlar! İtfaiye erleri çatıdan düştü, yine de görevi bırakmadı
Bursa'da zor anlar! İtfaiye erleri çatıdan düştü, yine de görevi bırakmadı
Ordu'da mayın alarmı: Fünye ile patlatıldı
Ordu'da mayın alarmı: Fünye ile patlatıldı
Yorumlananlar
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
AK Parti'de milletvekili adayı hazırlığı! Üç dönem kuralı rafa kalktı!
AK Parti'de milletvekili adayı hazırlığı! Üç dönem kuralı rafa kalktı!
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda