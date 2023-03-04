Enkaz altında kalan vatandaşları milli yer altı görüntüleme cihazı kurtardı!

Asrın felaketi olarak adlandırılan ve 6 Şubat sabahı Kahramanmaraş ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem sonrası binlerce vatandaşımız enkaz altında kalmıştı. 45 Binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketinde enkaz altında kalan çok sayıda vatandaşımıza da ulaşılarak sağ kurtarıldı. AFAD ve birçok yardım kuruluşu bölgeye giderek enkaz arama kurtarma çalışmalarında görev aldı. Zorlu arama kurtarma çalışmalarında ise ekiplerin en büyük yardımcısı yerli ve milli yer altı görüntüleme cihazı oldu. Türk savunma sanayiinin geliştirdiği teknolojik kabiliyetler ve sistemler, AFAD ile koordineli şekilde ihtiyaç olan yerlere sevk edilip arama-kurtarma ekiplerinin kullanımına sunuldu.

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ARAMA KURTARMADA HIZLI VE ETKİLİ

Savunma sanayisinin geliştirdiği; yer altı görüntüleme, tespit ve analiz cihazları, duvar arkası radarlar; çeşitli tip ve özelliklerde kamera sistemleri, göçük altı görüntüleme cihazları, çubuk kamara, termal kamera, güneş enerjili kamera ve yaka kameraları arama-kurtarma ekiplerinin hızlı ve etkili bir şekilde çalışmasını sağladı.

CİHAZ SAYESİNDE BİRÇOK DEPREMZEDE CANLI OLARAK KURTARILDI

Assuva Savunma tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen yer altı görüntüleme ve tespit cihazları, bölgede jandarma ve sivil kullanıcılar tarafından kullanılarak enkaz altındaki vatandaşlara erişiminde kolaylık sağladı. Operasyonlarda, yer yüzeyinin altındaki tünel, sığınak ve depoların tespiti için kullanılan yerli ve milli imkanlarla üretilen yer altı görüntüleme cihazı; depremlerde enkaz altında kalanların yer tespitinde önemli rol oynayarak birçok insanın canlı olarak kurtarılmasına vesile oldu.