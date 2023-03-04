Fiyatlar uçtu! İstanbul'da deprem riski yüksek ilçelerde konut fiyatları pes dedirtti!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası gözler büyük İstanbul depremine çevrildi. Uzmanlar İstanbul'da yaşanacak olan deprem sonrası riskli ilçelerde yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulunmuştu. Deprem riski yüksek olan ilçelerde ise 30 yıllık konut fiyatları dudak uçuklattı. 30 yıllık evler ilanlarda 1 milyondan fazla bir fiyata ilana koyuldu.

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Fiyatlar uçtu! İstanbul'da deprem riski yüksek ilçelerde konut fiyatları pes dedirtti!

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası büyük yıkımlar yaşanmış yıllardır konuşulan büyük İstanbul depreminin ise uzmanlar 2030 yılına kadar yaşanacağını vurgulamışlardı. Büyükçekmece, Avcılar, Küçükçekmece, Pendik, Maltepe ise deprem riski en yüksek olan ilçelerden olmuştur. O ilçelerde ise 30 yaş üstü binalardaki satılık dairelerin 1 milyonun üzerinden ilana konulduğu tespit edildi.
Fiyatlar uçtu! İstanbul'da deprem riski yüksek ilçelerde konut fiyatları pes dedirtti!

30 YAŞ ÜSTÜ BİNALARIN FİYATLARI DUDAK UÇUKLATTI

Uzmanlar, muhtemel İstanbul depreminde Marmara Denizi’ne yakın sahil kesimlerinin riskli bölge olarak tanımlıyor. Bunlar arasında Büyükçekmece, Avcılar, Küçükçekmece, Pendik, Maltepe gibi ilçeler yüksek risk barındıran yerler olarak kabul ediliyor.

Uzmanlara göre belirtilen ilçelerdeki zemin zayıf ve kayalardan oluşmuyor. Buradaki yapıların normalden daha kuvvetli ve depreme uygun olarak inşa edilmesi elzem olarak görülüyor. Ancak bahsedilen ilçelerde 30 yaş üzeri binalarda satılık daire fiyatları çok yüksek fiyatlardan satılmaktadır. Bazı ilçelerde ise bodrum kat daireler 500 bin liradan satılmaya çalışılıyor.

Fiyatlar uçtu! İstanbul'da deprem riski yüksek ilçelerde konut fiyatları pes dedirtti!

DAİRE FİYATLARI UÇTU

Örnek; Avcılar’da 31 yaş üstü 2+1 ve 1+1 daireler ilan sayfalarında 780 bin liradan alıcı arıyor. Küçükçekmece’de giriş kat 1+1 daire 680 bin liraya, 2+1 başka bir daire ise 775 bin liradan satılıyor. Yine deprem riski yüksek olan Büyükçekmece’de sahil kesiminde 2+1 tipi daire 1,5 milyon liraya ilanlarda yer alıyor.

Fiyatlar uçtu! İstanbul'da deprem riski yüksek ilçelerde konut fiyatları pes dedirtti!

30 YAŞ ÜZERİ DAİRE 1 MİLYON 400

Anadolu yakasında da durum farklı değil. Deprem riski yüksek olan Pendik sahil kesimde iki odalı daire 1 milyon 400 bin liraya, Maltepe’nin denize yakın kısmında ise aynı tip daireler 1 milyon 250 bin liradan alıcı bulmaya çalışıyor.

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