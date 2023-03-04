Böyle vicdansızlık görülmedi! Kanser ilaçlarını çaldılar kimse anlamasın diye serumlara su enjekte ettiler!

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmada, bir hastanenin onkoloji bölümünde kemoterapi gören kanserli hastalar için kullanılan ilaçların hırsızlık yöntemiyle alınarak, yerine su enjekte edildiğini tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda eczacı, medikal firma sahibi, 3 sağlık teknikeri ve eczacı kalfası fiyatları 10 ila 90 bin TL arasında değişen ilaçları çantalarında dışarı çıkarırken suç üstü yakalandılar.

Haberin Devamı

4 milyon TL'

4 MİLYON TL KAMUYU ZARARA UĞRATTILAR

Şüphelilerin evi, araçları ve kullandıkları hastane bölümleri ile eczanedeki aramalarda, 4 bin 401 dolar, 30 avro, 20 pound, 70 bin 435 lira ile 222 kutu kanser ilacı ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen ve başkaları adına reçetelendirilerek SGK Başkanlığına fatura edildiği anlaşılan kanser ilaçlarının piyasa değerine göre hesaplanan toplam kamu zararının 4 milyon 914 bin 644 lira olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.